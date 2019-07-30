2019-07-30T10:17:49+03:00
Происшествия

Под Липецком в столкновении "Форда" и ВАЗа пострадал 5-месячный ребенок

Малышку госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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В столкновении иномарки и ВАЗа пострадала 5-месячная девочкаВ столкновении иномарки и ВАЗа пострадала 5-месячная девочкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 189 нарушений правил дорожного движения. За руль сели 6 пьяных водителей. Во время движения 51 человек не пристегнулся. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, произошло 24 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 29 июля, ДТП произошло в Ельце. Там на улице Радиотехнической водитель "Нивы" наехал на 6-летнего ребенка. Мальчик получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

Там же, только на другой улице столкнулись автомобили. На улице Пушкина "Форд" врезался в ВАЗ-2109. По предварительным данным, 22-летний водитель иномарки нарушил очередность проезда. В ДТП пострадали пассажиры "девятки". 5-месячную малышку госпиталзировали. 36-летней женщине медики оказали помощь и отпустили.

В Краснинском районе на автодороге Елец - Талица -Красное перевернулся мотоциклист. Он не справился с управлением. 31-летнего мужчину с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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