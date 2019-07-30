2019-07-30T10:29:42+03:00
Общество

Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента

Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанк Онлайн» для iPhone и Android
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- «Сбербанк Онлайн» пользуются десятки миллионов человек, и у каждого из них разные интересы. Например, одни чаще всего заходят в приложение, чтобы сделать перевод родным, другие платят за интернет, третьи — за паркинг или компьютерные игры. Мы стремимся сделать «Сбербанк Онлайн» максимально удобным для каждого клиента, а путь до нужного действия сократить до минимума, - рассказала заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.

Теперь на главном экране появились карточки с действиями, например, с платежами и переводами конкретным организациям и людям. Алгоритмы с использованием искусственного интеллекта анализируют предпочтения клиента по 1000 параметров и предлагают варианты наиболее актуальных действий индивидуально для каждого пользователя. С помощью таких карточек можно будет удобнее и быстрее совершать привычные операции, включая переводы денег родителям, оплату ЖКХ или сотовой связи.

Кроме персональных карточек в верхней части главного экрана можно, как и прежде, посмотреть «Истории», баланс «Спасибо» и аналитику по своим финансам.

Раздел с банковскими картами также начал подстраиваться под пользователя: если у клиента больше двух карт, на главном экране останутся только те, которыми активно пользуются.

Другая значимая часть большого обновления — это эмоции. Чтобы пользоваться Сбербанк Онлайн было приятнее, у приложения появилась новая заставка при входе. Солнце и звезды, закаты и рассветы теперь в новом дизайне. Жители некоторых городов увидят на экране местную достопримечательность.

Кроме того, в Сбербанк Онлайн для iPhone появились звуки. С ними пользоваться приложением удобнее: звуки обратят внимание на уведомления и другие важные события.

Третья составляющая запуска — информационные каналы в «Диалогах» с полезными и интересными публикациями о финансах и технологиях, недвижимости, инвестициях и предпринимательстве. Их легко найти в поиске по приложению.

Улучшения станут доступны клиентам с 18 июля. Установить и обновить мобильное приложение можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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