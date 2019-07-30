2019-07-30T12:25:23+03:00
Общество

Липецк на втором месте по городам с самыми дешевыми гамбургерами в России

Фастфуд в регионе почти вдвое дешевле чем в среднем по стране
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке самые дешевые гамбургерыВ Липецке самые дешевые гамбургерыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Росстат определил, где продают самые дорогие и дешевые гамбургеры в стране. Данные федеральной службы статистики по фастфуду за июль приводит News.ru. Согласно определению Росстата, под гамбургером понимается сэндвич из разрезанной булки и с мясной котлетой внутри, которые продают в предприятиях быстрого питания.

Согласно статистике, Липецк оказался на втором месте с самыми низкими ценами на гамбургеры. Один сэндвич здесь стоит 49.68 рублей, дешевле только в Борисоглебске – 48.52 рубля, на третьем месте Сыктывкар – 51.76. Также в пятерку городов с самыми дешевыми бутербродами с котлетой вошел Воронеж, там габургер стоит 55.16 рублей.

Самые дорогие сэндвичи в Сургуте – 289.53 рубля за котлету с булкой, на втором месте Белоярск – 223.86 р и на третьем Салехард – 194.44 р.

А в среднем по стране популярное блюдо фастфуда стоит 86.85 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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