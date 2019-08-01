Житель Воронежа угнал «Хендай Солярис» в Липецке

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-01T09:35:58+03:00

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В Липецке сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля, который произошел месяц назад. «Хендай Солярис» пропал в Липецке 30 июня. Через 30 дней сотрудникам городского отдела полиции №7 удалось вычислить, кто угнал иномарку.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 22-летний житель Воронежа.

Всего за прошедшие сутки, с 31 июля по 1 августа, в Липецкой области раскрыли три совершенных раннее преступления.

В полиции напоминают, если кто-то стал жертвой или свидетелем преступления, в любое время об этом нужно сообщить по телефону «02» – с городского и «102» – с мобильного. Также всегда на связи дежурную часть УМВД, которая находится на улице Интернациональная д. 35, телефоны: (4742) 22-15-41, 36-91-60.

ИСТОЧНИК KP.RU