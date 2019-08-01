В ДТП с двумя иномарками под Липецком пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-01T10:25:16+03:00

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Серьезная авария произошла в среду, 31 июля, в Лебедянском районе Липецкой области. Около 17.00 на трассе в районе села Куймань столкнулись «Митсубиси» и «Хендай». По данным ГИБДД региона, 22-летний водитель первой иномарки не уступил дорогу «Хендаю», за рулем которого был 65-летний мужчина.

В ДТП пострадала 63-летняя пассажирка второй машины. Пенсионерку с множественными травмами увезли в больницу.

Кроме этого за сутки в Липецкой области автоинспекторы зарегистрировали 33 ДТП без пострадавших, где повреждения получили только автомобили. За то же время на дорогах области зафиксировали 1064 нарушения ПДД. Из них 52 нарушителя забыли пристегнуть ремни безопасности и 2 человека сели за руль пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU