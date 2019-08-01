В Липецке ликвидировали коммунальную аварию, оставившую без воды 11 домов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-01T11:25:35+03:00

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В Липецке ликвидировали коммунальную аварию, которая оставила без холодной воды 11 домов. Напомним, в прошедшую среду, 31 июля, рабочие повредили водовод диаметром 400 мм. Это произошло во время реконструкции дороги возле дома №108 по проспекту Победы. Без воды остались жители проспекта Победы, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 108, 110, 112а; проспекта 60 лет СССР, 2; проезда Сиреневый, 3.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", водовод починили еще накануне. Тогда же липчанам дали холодную воду. В 23.55 водоснабжение было восстановлено.

Напомним, что в этот четверг, 1 августа 29 улиц областного центра останутся без света, а 30 - без холодной воды. Отключения произойдут из-за ремонтных работ на инженерных сетях. Адреса можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU