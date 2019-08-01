2019-08-01T11:15:20+03:00
Происшествия

В Липецке на комбинате работник сорвался с 20-метровой высоты

58-летний мужчина погиб
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин скончался от полученных травмЛипчанин скончался от полученных травмФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 30 июля, в Липецке произошла трагедия. На НЛМК сорвался с высоты работник одной из подрядных организаций областного центра. Пролетев вниз 20 метров, газоэлектросварщик получил смертельные травмы. Мужчине было 58 лет.

Несчастье случилось в конвертерном цехе №2. Там липчанин проводил работы по реконструкции газоотводящих трактов.

- В настоящее время проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Устанавливаются все обстоятельства, при которых произошел инцидент на территории Новолипецкого комбината. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как стало известно "КП-Липецк", мужчина не так давно пришел в организацию. Он проработал там всего около 2 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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