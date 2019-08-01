Под Липецком утонул 62-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-01T12:41:13+03:00

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В Липецкой области утонул мужчина. Трагедия произошла в Задонском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГПСС. В минувший вторник, 30 июля, в районе села Большое Панарино спасатели достали тело мужчины из реки Дон. Им оказался 62-летний житель Задонска.

Напомним, в случае происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно. Спасатели также напоминают липчанам о том, что необходимо соблюдать правила безопасности в воде. Не купаться в неизвестных водоемах. Ни в коем случае не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения. А если отдых с детьми, то внимательно следить за ними и не отпускать купаться одних.

ИСТОЧНИК KP.RU