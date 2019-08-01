В Липецке начали устанавливать евроконтейнеры
В Липецке начали модернизировать контейнерные площадки. Старые баки демонтируют. Новые площадки возводят в рамках программы "Модернизация контейнерных площадо под екроконтейнеры". На эти цели из бюджета выделили 20 млн. рублей.
В областном центре планируют переоборудовать 300 мест для сбора мусора. Напомним, евроконтейнеры не деформируются при ударе, так как сделаны из прочного пластика. Морозы им тоже не страшны. У контейнеров есть ручки и колеса - их будет удобно перемещать. К тому же, объем таких баков в полтора раза больше, чем у старых контейнеров.
Кстати, в некоторых дворах города местоположение мусорных площадок незначительно изменится. Контейнеры могут перенести. Но эти перемещения обсудят с местными жителями.
ИСТОЧНИК KP.RU