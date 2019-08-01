В Липецке начали устанавливать евроконтейнеры

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-01T13:10:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке начали модернизировать контейнерные площадки. Старые баки демонтируют. Новые площадки возводят в рамках программы "Модернизация контейнерных площадо под екроконтейнеры". На эти цели из бюджета выделили 20 млн. рублей.

В областном центре планируют переоборудовать 300 мест для сбора мусора. Напомним, евроконтейнеры не деформируются при ударе, так как сделаны из прочного пластика. Морозы им тоже не страшны. У контейнеров есть ручки и колеса - их будет удобно перемещать. К тому же, объем таких баков в полтора раза больше, чем у старых контейнеров.

Кстати, в некоторых дворах города местоположение мусорных площадок незначительно изменится. Контейнеры могут перенести. Но эти перемещения обсудят с местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU