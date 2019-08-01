Пожилых жителей Липецкой области в поликлиники доставят микроавтобусы

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-01T13:52:04+03:00

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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня вручил ключи от микроавтобусов представителям муниципальных центров социальной защиты населения Липецкой области. Транспорт предназначен для доставки пожилых жителей в поликлиники и больницы, где они могут получить консультации специалистов и пройти первичное медицинское обследование. Автобусы приобретены по инициативе руководителя региона Игоря Артамонова в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Потребность в таком виде транспорта и такой услуге очень высока. В селах нашей области сегодня живут 88 тысяч человек старше 65 лет. Они нуждаются, чтобы их бесплатно довозили до поликлиник и социальных учреждений. Рассчитываем, что в следующем году продолжим приобретать автобусы для перевозки пожилых людей. Важно, чтобы пенсионеры как можно дольше сохраняли здоровье и отличались долголетием», - сказал Игорь Артамонов.

Микроавтобусы полностью оборудованы для перевозки маломобильных граждан. В каждом из них - одиннадцать пассажирских мест со специальными ремнями безопасности, а также обустроенное место для перевозки инвалидов-колясочников. Автобусы оснащены электроподъемниками с пультом управления для подъема инвалидной коляски, кондиционерами, устройством «Тахограф» и системой мониторинга «ГЛОНАСС».

Транспорт получили мобильные бригады центров социальной защиты населения семи районов, в которых на сегодняшний день проживает наибольшее количество сельских жителей. Это Грязинский, Данковский, Добровский, Задонский, Елецкий, Усманский и Тербунский районы. Но воспользоваться этим транспортом смогут и жители близлежащих районов. Для этого надо обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства.

Передавая транспорт в распоряжение районных центров соцзащиты населения, Игорь Артамонов отметил: «Увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – одна из важнейших задач органов власти всех уровней. Бесплатная доставка сельчан старше 65 лет в медицинские организации для регулярного обследованию здоровья позволит своевременно выявлять и диагностировать заболевания. Следовательно, и лечение будет более эффективным. Кроме этого, у нас в регионе будет развиваться сеть мобильных бригад, что повысит доступность социальных услуг для граждан пожилого возраста на селе. К 2024 году 70 процентов сельчан старше 65 лет должны быть обследованы в медицинских организациях области».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU