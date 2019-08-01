2019-08-01T14:37:16+03:00
Общество

В пятницу из-за шествия в центре Липецка встанет транспорт

В городе отметят 89-ую годовщину ВДВ
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке во время шествия встанет транспортВ Липецке во время шествия встанет транспортФото: Юлия КЛЮЕВА
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В День ВДВ, 2 августа, в Липецке движение некоторых автобусов будет осуществляться в режиме ожидания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Транспорт встанет на улицах, по которым пройдет шествие.

Напомним, в 9 утра на площади Героев пройдет митинг, откуда и стартует шествие. В честь 89-ой годовщины ВДВ липчане пройдут по маршруту "площадь Героев - улица Зегеля - площадь Плеханова - улица Зегеля - Петровский проезд - Нижний парк". Так, на этих улицах встанут автобусы № 2, 9, 11, 12, 22, 24, 24а, 33, 36, 300, 302, 306, 311, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359, а также садоводческие № 23 и 48. Ориентировочно, мероприятие продлится до 12.00. После чего движение вновь возобновится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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