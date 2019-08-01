2019-08-01T14:33:39+03:00
Общество

Под Липецком пропал 62-летний мужчина: может быть дезориентирован

Житель Ельца также нуждается в медицинской помощи
Юлия КЛЮЕВА
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В Ельце пропал пожилой мужчинаВ Ельце пропал пожилой мужчинаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецкой области ищут 62-летнего мужчину. Русаков Иван Вячеславович пропал в прошедшее воскресенье, 28 июля, в Ельце. По данным Поискового отряда "Лиза Алерт", до сих пор местонахождение ельчанина не определено. Кроме того, он нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: белая рубашка в полоску, темно-синее трико, черные резиновые сланцы.

Просьба ко всем, кто видел Ивана Русакова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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