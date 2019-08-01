В Липецке продлили срок подачи заявок на субсидию для начинающих предпринимателей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-01T15:13:13+03:00

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Получить субсидию могут начинающие предприниматели в возрасте до 30 лет или люди старше 30, имеющие справку из центра занятости о том, что они были безработными. Для получения субсидии иметь ИП или ООО можно не дольше 12 месяцев с момента регистрации.

Предоставив бизнес-план на ближайшие два года, предприниматель должен предусмотреть рабочие места в своей компании минимум для 2-х человек. Для участия в отборе на субсидию нужно заполнить заявку, анкету, заявление, справку и написать бизнес-план.

Весь пакет документов принимают до 12 августа 2019 года по адресу: 398001, Липецк, площадь Театральная, 1. 4 этаж, кабинет 408 или приёмная. Телефон для справок: +7 (4742) 239-204 Людмила Чаплыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU