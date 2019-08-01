19-летняя липчанка претендует на обложку журнала Playboy

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-01T16:20:17+03:00

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Определились 12 участниц конкурса "Девушка года Playboy 2019". Среди финалисток - 19-летняя липчанка Ангелина Просветова. На сайте журнала опубликованы ее фотографии, а также анкета.

Девушка рассказала, что 11 лет танцевала казачьи и народные танцы. А в 11 классе работала артисткой балета Государственного театра танца "Казаки России". После школы поступила на руководителя хореографическим коллективом. Учится в Москве. Кроме того, девушка занимается фотогрфией. Любит частые съемки.

- В настоящий момент я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета, - написала Ангелина. - Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость.

Интернет-пользователям предстоит проголосовать за одну из девушек, которая, по их мнению, достойна титула "Девушки года Playboy 2019". Голосование пройдет с 1 по 9 сентября. Еще троих претенденток на это звание выберут члены жюри. Победительницу объявят 14 октября.

Девушку ждет не только почетный титул, но и съемка на обложку журнала, а также призы от партнеров мероприятия. А в ноябре в честь победительницы устроят вечеринку в одном из модных столичных клубов. Там и пройдет церемония награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU