2019-08-01T16:40:04+03:00
Происшествия

Липчанину грозит 10 лет за 1.5 килограмма конопли

Мужчина обустроил нарколабораторию на арендованном складе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчина уверял, что все это для личного употребленияМужчина уверял, что все это для личного употребленияФото: скрин с видео
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Ботаническую нарколабораторию нашли в Липецке сотрудники полиции во время операции «Мак-2019». По данным наркоконтроля, лабораторию обустроил 34-житель города. Мужчина специально арендовал склад в Правобережном районе города, установил там нужное освещение, вентиляцию, систему увлажнения и приступил к производству растительных наркотиков в крупных масштабах.

У липчанина нашли 1.5 кг наркотиков.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Липчанин бережно выращивал кусты конопли, собирал урожай и перерабатывал с готовый к употреблению продукт. В ходе обыска полиция нашла 20 кустов коннабиса и больше полутора килограммов полученной из травы смеси. Мужчина уверял, что весь этот объем был исключительно для личного потребления. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по двум статьям – незаконное изготовление в крупном размере и культивирование наркосодержащих растений. По 228 и 321 статьям УК мужчине грозит до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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