Липчанину грозит 10 лет за 1.5 килограмма конопли
Ботаническую нарколабораторию нашли в Липецке сотрудники полиции во время операции «Мак-2019». По данным наркоконтроля, лабораторию обустроил 34-житель города. Мужчина специально арендовал склад в Правобережном районе города, установил там нужное освещение, вентиляцию, систему увлажнения и приступил к производству растительных наркотиков в крупных масштабах.
У липчанина нашли 1.5 кг наркотиков.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области
Липчанин бережно выращивал кусты конопли, собирал урожай и перерабатывал с готовый к употреблению продукт. В ходе обыска полиция нашла 20 кустов коннабиса и больше полутора килограммов полученной из травы смеси. Мужчина уверял, что весь этот объем был исключительно для личного потребления. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по двум статьям – незаконное изготовление в крупном размере и культивирование наркосодержащих растений. По 228 и 321 статьям УК мужчине грозит до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU