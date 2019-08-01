2019-08-01T18:04:49+03:00
Общество

Липчан возмутил водитель, промчавшийся про тротуару

В Липецке таксист решил сократить путь, проехав по дорожке вдоль дома [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан возмутил водитель, промчавшийся про тротуаруЛипчан возмутил водитель, промчавшийся про тротуаруФото: скрин с видео
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В этот четверг, 1 августа, липчанин пожаловался на водителя такси, который грубо нарушил правила дорожного движения. Инцидент произошел на территории микрорайона "Звездный".

Водитель вместо того, чтобы двигаться по прозжей части, выехал на тротуарную дорожку возле дома. Автомобиль промчался по ней, а после все-таки повернул на дорогу. Все это липчанин заснял на видео.

- Вот такие таксисты разъезжают по тратуарам, это хорошо что детей нету! - возмущается автор ролика.

Интернет-пользователи осудили поведение водителя. Хотя кто-то пытался его оправдать, мол, не смог выехать на дорогу из-за припаркованных машин. На это ему ответили, что автомобили стояли как положено, и ничто не мешало водителю выехать на дорогу.

Липчан возмутил водитель, промчавшийся про тротуару.https://vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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