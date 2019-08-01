2019-08-01T18:46:22+03:00
Общество

В пятницу в некоторых домах Липецка отключат свет и воду

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет и воду. СноваВ Липецке отключат свет и воду. СноваФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 2 августа, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", на инженерных сетях пройдут ремонтные работы.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители проспекта Мира, 8; 12; 14; улиц Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9 и Ленина, 43А, 45, 47, 49. С 9 утра до 4 часов вечера элетричество отключат по адресам: улица Железногорская; Патриотическая; Добровская; Варшавская; Бурлакова; Постышева; Зорге; Олимпийская; Писарева.

С 10 утра до 4 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Юношеская, 3б, 11, 20, 22-27; 28/2; 30-35; 37; 39. А также липчане, проживающие в сселках: улицы Лесная; Ленина; Пушкина; Набережная. С 10 утра до 4 часов вечера краны пересохнут в домах частного сектора по улице Зоологическая.

Напомним, что по дополнительным вопросам обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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