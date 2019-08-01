2019-08-01T20:17:09+03:00
Происшествия

Липчане встали в огромной пробке из-за ДТП с автобусом

В Липецке возле остановки "Музыкальное училище" столкнулись "Nissan" и пассажирский транспорт [фото, видео]
Кирилл Мишин
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В Липецке столкнулись автобус и NissanВ Липецке столкнулись автобус и NissanФото: Кирилл Мишин
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Этим вечером, 1 августа, в Липецке произошла авария. В районе остановки "Музыкальное училище" столкнулись автобус №37 и синий "Nissan". Как сообщили очевидцы, от удара у иномарки образовалась вмятина на задней дверце. Информация о пострадавших уточняется. Автоинспекторам предстоит разобраться в причинах аварии и найти виновного.

В Липецке столкнулись автобус и Nissan. У остановки Муз. училище большая пробка.

В Липецке столкнулись автобус и Nissan Фото: Кирилл Мишин

В Липецке столкнулись автобус и NissanФото: Кирилл Мишин

ДТП спровоцировало огромную пробку. Машины встали на улицах Папина, Водопьянова, Меркулова. Чтобы хоть как-то развлечь себя в заторе, водители начали отправлять друг другу в навигаторе смешные сообщения. Кто-то вдруг вспомнил, что у него "черная молния" и сейчас он запросто пролетит через пробку. Еще один липчанин предупреждает водителя, стоящего в заторе, что у него не горит габарит.

В Липецке столкнулись автобус и Nissan Фото: Кирилл Мишин

В Липецке столкнулись автобус и NissanФото: Кирилл Мишин

В Липецке столкнулись автобус и Nissan Фото: Яндекс. Карты

В Липецке столкнулись автобус и NissanФото: Яндекс. Карты

В Липецке столкнулись автобус и Nissan Фото: Яндекс.Карты

В Липецке столкнулись автобус и NissanФото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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