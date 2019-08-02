В Липецке подростки обворовали магазин косметики

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-02T09:31:28+03:00

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В Липецке поймали несовершеннолетних воришек. Кража произошла в воскресенье, 28 июля, тогда в полицию обратилось руководство сетевого магазина косметики. Сотрудники рассказали, что кто-то вынес из торгового зала товар.

Воров вскоре вычислили. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, ими оказались двое несовершеннолетних жителей областного центра. Подростков задержали и доставили в городской отдел полиции №7, где оба сейчас объясняют свой налет на магазин косметики.

А в Усманском районе женщина подобрала ключи и влезла в чужой дом на улице Логовая села Крутченская Байгора. 31-летняя домушница вынесла цифровой ТВ-приемник, сотовый телефон и переносной фонарь.

ИСТОЧНИК KP.RU