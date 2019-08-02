В ДТП с двумя «Опелями» под Липецком погиб человек

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-02T09:45:52+03:00

За сутки на дорогах региона в 8 авариях пострадали 7 человек и 2 погибли

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Трагическая авария произошла минувшим вечером, 1 августа, на трассе Липецк – Данков в Данковском районе. Там около 18.00 не справился с управлением 57-летний водитель «Опель-Корса», машина на полном ходу влетела в «Опель-Вектра», за рулем которого был 41-летний водитель. В этом ДТП погиб водитель первого «Опеля» — он скончался на месте.

Еще одно похожее ДТП случилось в тот же вечер на той же трассе, но в Лебедянском районе. На этот раз не справился с управлением 64-летний водитель ВАЗ-2199. Машина слетела в кювет и перевернулась, водитель погиб.

А в Чаплыгинском районе сбили пешехода, который стоял на дороге. Как сообщает ГИБДД, пешехода сбил около 22.30 на грунтовой дороге 26-летний водитель ВАЗ-2114. При этом 39-летний пешеход просто стоял посреди проезжей части и не собирался переходить. Мужчина попал в больницу.

В Данковском районе в тот же день под колеса машины попал ребенок. Все случилось в селе Малинка за улице Зеленой. 58-летний водитель «девятки» вне пешеходного перехода наехал на 7-летнего школьника, ребенка увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU