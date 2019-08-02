2019-08-02T10:35:39+03:00
Общество

В области появилась новая электричка Усмань — Грязи — Липецк — Елец

Первых пассажиров современного электропоезда провезли бесплатно
Лия МУРАДЬЯН
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Новый поезд начал работать 1 августаНовый поезд начал работать 1 августаФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Липецкой области появился первый современный пригородный электропоезд ЭП3Д маршрутом Усмань — Грязи — Липецк — Елец. В свой первый рейс Грязи — Липецк новая электричка выдвинулась в четверг вечером, 1 августа. Вместе с первыми пассажирами на поезде от станции «Грязи Воронежские» до станции «Липецк» проехали врио губернатора области Игорь Артамонов и начальник ЮВЖД Сергей Задорина. Кстати первых пассажиров в Липецк и обратно везли бесплатно.

Электропоезд доезжает до Липецка за 48 минут. В вагонах есть системы видеонаблюдения, климат-контроль, Wi-Fi, места для крепления и провоза велосипедов. Есть подъемники для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями, места для крепления колясок, санузлы с поручнями. Также имеются таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих.

- Таких поездов мало, но нам удалось их получить, — прокомментировал врио губернатора. — Проанализируем пассажирский трафик и возможно электрички смогут стать заменой автобусному сообщению. Они дешевле, безопаснее, комфортнее. А если удастся сделать остановку на экономической зоне и НЛМК, то востребованность таких поездов значительно увеличится

ИСТОЧНИК KP.RU

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