2019-08-02T10:43:41+03:00
Общество

Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом

Новая программа компании «Сбербанк страхование жизни» позволяет предприятиям застраховать своих работников от несчастного случая
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Базовое страховое покрытие (уход из жизни и установление инвалидности в результате несчастного случая) клиент может без увеличения стоимости полиса расширить еще одним риском на выбор: травмы, временной нетрудоспособности или госпитализации в результате несчастного случая.

Каждый сотрудник предприятия, заключившего договор страхования, сможет без ограничения пользоваться услугами телемедицины от компании экосистемы Сбербанка DocDoc – удаленными консультациями с медиками по телефону, видеосвязи и в онлайн-чате. В личный кабинет каждого сотрудника интегрирован медицинский чат-бот. Чат-бот умеет определять 350 самых частых симптомов и безошибочно перенаправляет клиентов к специалистам.

- Страхование сотрудников от несчастных случаев включают в соцпакет наряду с добровольным медицинским страхованием, в основном только крупные производственные компании. Работники малого бизнеса и их семьи оказываются менее защищены в трудной ситуации, когда из-за несчастного случая, травмы на производстве, не могут работать длительное время. Новый продукт Сбербанка позволяет организации обеспечить своим сотрудникам качественный соцпакет. Такое страхование будет особенно актуально для небольших производственных предприятий, автосервисов, пекарен, - полагает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

- Мы постоянно изучаем новые технологические решения в медицине и интегрируем их в наши продукты. Сейчас в коммуникациях на смену телефонным звонкам приходят мобильные приложения, мессенджеры и чаты. В нашей новой программе «Защита сотрудников» в телемедицинском пакете впервые появился чат-бот. Мы полагаем, что телемедицина в программах страхования для предприятий малого и микробизнеса, особенно региональных, очень актуальна, поскольку это возможность оперативно получить квалифицированную консультацию из любого места. Эти дополнительные сервисы делают программу незаменимым ежедневным медицинским помощником для каждого застрахованного, - рассказала директор по развитию медицинского страхования ООО СК «Сбербанк страхование жизни» Екатерина Коломенцева.

ОО Страховая компания «Сбербанк страхование» начала включать медицинские сервисы в продукты страхования жизни в прошлом году. Уже сегодня 70% предприятий ММБ, заключающих договоры страхования сотрудников от несчастного случая, выбирают программы с медсервисами.

Договор страхования по программе «Защита сотрудников» можно оформить в 738 отделениях Сбербанка по работе с юрлицами по всей России. Стоимость программы составляет от 2490 рублей на одного застрахованного в год, лимиты выплат – 250 тысяч, 500 тысяч или 1 млн рублей на человека. Расходы на страхование снижают базу предприятий по налогу на прибыль.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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