2019-08-02T11:23:22+03:00
Общество

Где на дорогах Липецкой области стоят камеры можно увидеть на карте ГИБДД

Автоинспекция раскрыла места расположения систем фотовидеофиксации
Лия МУРАДЬЯН
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В ГИБДД опубликовали карту с камерамиВ ГИБДД опубликовали карту с камерамиФото: Лия МУРАДЬЯН
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ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах каждого региона страны. Чтобы узнать, на каких дорогах в Липецкой области стоят системы фотовидеофиксации нужно зайти в интерактивный раздел на сайте федеральной автоинспекции и выбрать в поиске нужный регион.

Камеры на карте ГИБДД Фото: Скриншот сайта

Камеры на карте ГИБДДФото: Скриншот сайта

После введения система показывает не только расположение камер, но так же их тип и что именно они фиксируют. Например камеры на перекрестках снимают такие нарушения, как превышение скорости, выезд на «красный», выезд на перекресток при заторе, движение по встречной, тротуару или обочине, а также нарушение движения по полосам.

Пока ресурс находится в стадии наполнения и каких-то населенных пунктов так может еще не быть, но вскоре на этой карте появится каждый стационарный «радар» в любом городе страны, включая Липецк и районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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