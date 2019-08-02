2019-08-02T13:13:27+03:00
Происшествия

При строительстве следственного изолятора под Липецком украли 12 млн. рублей

Директору стройфирмы грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф
Лия МУРАДЬЯН
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Изолятор строили в ЕльцеИзолятор строили в ЕльцеФото: Лия МУРАДЬЯН
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12 миллионов рублей похитили при строительстве следственного изолятора в Липецкой области. Мошенничество вскрыли в Ельце. По данным прокуратуры, госконтракт заключили областное УМВД и фирма ООО «Монолит».

По договору управление перечислило на счет организации требуемую сумму, из которой украли 11 975 949 рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, бывший руководитель фирмы обманул сотрудников ОВД касательно реальной стоимости стройматериалов и объема работ, предоставив недостоверные документы.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. К тому моменту пропавшие из бюджета деньги успели потратить. В ходе расследования директор организации не признал вину. Тем не менее доказательств собрали достаточно и прокурор подписал обвинительное заключение. Дело передают в суд. Директору фирмы грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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