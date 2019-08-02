2019-08-02T15:00:49+03:00
Общество

Маршрутки №325 в Липецке будут ходить на час дольше вечером

Время работы автобусов продлят с понедельника
Лия МУРАДЬЯН
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Продлят на час работу автобусовПродлят на час работу автобусовФото: Лия МУРАДЬЯН
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Со следующего понедельника, 5 августа, в Липецке продлят работу автобусов №325, которые ходят по маршруту от микрорайона Елецкий, через площадь Петра Великого и до площади Клименкова.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусы данного маршрута будут ходить на час дольше в вечерние часы. По данным на сайте МУП «ЛГТК», последний рейс автобуса в 21.05.

Узнать более подробно о работе городского транспорта, расписании движения и времени прохождения через каждую остановку можно по телефону центральной диспетчерской службе — 31-00-82. Также вся необходимая информация и подробное расписание есть на сайтах муниципальной транспортной компании и городского департамента транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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