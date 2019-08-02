В Липецке две недели ищут пропавшую на пляже 17-летнюю девушку

2 Авг. 15:13 2019-08-02T15:13:08+03:00

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В Липецке уже две недели ищут пропавшую без вести 17-летнюю девушку. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», Елена Азарова пропала в районе Сокольского пляжа еще 21 июля. Последний раз подростка видели днем в 15.00. С тех пор о том, где она находится, ничего неизвестно.

Приметы Елены: рост 155 см., нормального телосложения, волосы длинные светло-русые, глаза серые.

Была одета: красная клетчатая рубашка, серые лосины и белые тапочки.

Просьба ко всем, кто видел девушку после исчезновения, знает об обстоятельствах ее пропажи или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об это по телефонам: 02 — полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 — волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU