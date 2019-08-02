2019-08-04T12:57:32+03:00
Общество

В выходные в Липецке будут отключать питьевую воду

Отключения будут проходить в течение трех дней
Лия МУРАДЬЯН
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Коммунальные службы предупреждают жителей Липецка, что в предстоящие выходные, а также в понедельник, 3, 4 и 5 августа, в городе будут отключать питьевую воду. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтом сетей.

3 августа, в субботу, воды не будет с 10 до 17.00 по улицам и переулкам: Пестеля, Макаренко, Рылеева, Загородная и Авиационная.

4 августа воды не будет с 10 до 20.00 на улицах частного сектора: Индустриальная, 2-я Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Садовая, Сенная, Смоленская, Рядовой, Буденного, Сырская, Пролетарская, Небесная и Речная.

А в понедельник, 5 августа, почти на весь день, с 10 до 20.00, останутся без воды дома на улице Московской, № 111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, а также проезд Кувшинова, 7 и 10.

Воду будут подвозить по заявкам жителей. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку можно по телефонам: 075 – с городского и 236-075 – с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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