Северный ветер принесет в Липецк очередную волну похолодания

2 Авг. 16:37 2019-08-02T16:37:06+03:00

Не по-летнему холодно и ветрено будет до середины следующей недели

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В предстоящие выходные в Липецке приятных сюрпризов от погоды ждать не стоит. Согласно долгосрочному прогнозу, не по-летнему холодно и ветрено будет до середины следующей недели.

По данным Росгидромецетнтра погода в Липецкой области в субботу, 3 августа, будет облачная со осадками. Дожди обещают ночью и днем. Ветер будет дуть холодный северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, днем усилится до 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем – 17-22°С. Атмосферное давление в пределах 740 мм ртутного столба.

4 августа также пройдут дожди, днем ожидается не больше +19°С. К началу следующей недели ожидаются ливни и порывы северного ветра до 15 м/с. А столбик термометра днем не поднимется выше отметки в +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU