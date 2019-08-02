2019-08-02T18:05:25+03:00
Происшествия

Под Липецком поймали с краденым поросенком серийных домушников-алкоголиков

Серия краж в Чаплыгинском районе началась со взлома магазина
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области поймали серийных домушников, которые за неделю успели обокрасть три дома и магазин. Серия краж в селе Троекурово Чаплыгинского района стартовала 26 июля, когда два собутыльника 31 и 27 лет выломали окно в магазине и вынесли шоколад, кофе сосиски и колбасу. 31 июля товарищи решили повторить криминальный успех и влезли в частный дом, где унесли из сарая 25-килограммового поросенка.

В тот же день один из приятелей забрался в другой дом, откуда выкрал сварочный аппарат, телефон и продукты на 15 000 рублей.

На следующий день, 1 августа, друзья снова вместе выломали окно в другом доме, украли пылесос, ножовку по металлу, личные вещи хозяев и даже и бинокль. В общем брали все, что попадалось на глаза.

Удача отвернулась от них в эту пятницу, 2 августа, когда их доставили в отдел полиции. Также полицейские нашли и вернули хозяевам украденного поросенка, он оказался живым. Известно, что оба злоупотребляют спиртным, а один из приятелей имеет судимость. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, возбуждено 4 уголовных дела по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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