Массовая драка не давала спасть жителям микрорайона в Липецке

3 Авг. 18:55 2019-08-03T18:55:26+03:00

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Минувшей ночью, со 2 на 3 августа, мирный сон жителей микрорайона Елецкий в Липецке нарушил массовый конфликт. Побоище развернулось прямо под окнами одного из многоквартирных домов в спальном районе.

Разборка Липецкая в Елецком мкр..

Разбуженные дракой жильцы сняли происходящее на камеру. На записи видно, что в драке участвуют больше 10 человек. Дерущиеся что-то выкрикивают, взбираются на припаркованные во дворе машины и по округе разносится вой сигнализации.

Участники побоища разделяются на две группы, кого-то из роняют на асфальт, в ход идут кулаки и ноги. Из-за чего началась драка, кто принимал участие и насколько сильно пострадали участники, неизвестно. В комментариях к записи пользователи пришли к выводу, что во всем виновата нелегальная продажа алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU