В Липецке девушка опрокинула на крышу «Матиз»

3 Авг. 19:21 2019-08-03T19:21:22+03:00

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Необычная авария произошла в эту субботу, 3 августа в районе Сырского рудника. Там на кольцевой развязке в районе Воронежского шоссе после полудня опрокинулся на крашу автомобиль «Дэу-Матиз». По словам очевидцев, за рулем малолитражки была девушка.

Других участников аварии поблизости не заметили. Как именно даме за рулем удалось поставить машину на крышу неизвестно. Очевидцы сообщают, что ДТП обошлось без серьезных травм. Барышня сама благополучно выбралась из перевернутой машины и осталась рядом ждать ГИБДД.

Опрокинувшийся «Матиз» создал помехи другим участникам движения, но самостоятельно убрать машину с проезжей части явно не представлялось возможным. В подробностях загадочной аварии теперь разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU