В Липецкой области во время пожара погиб пенсионер, еще четверо получили ожоги

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-04T11:58:56+03:00

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Страшный пожар произошел утром 4 августа в селе Воронцовка Воловского района. Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о ЧП в частном доме №23 по улице Садовой поступило в 7.48, на место сразу же отправились два отделения 17-й пожарно-спасательной части. Ликвидировать последствия возгорания на площади 48 кв. м. удалось в 9.22.

фото с места ЧП.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как стало известно "КП-Липецк", в результате пожара погиб 62-летний мужчина, еще четыре человека пострадали, двое из них - дети двух и трех лет. Предварительно, у малышей ожоги 1 и 2 степени верхних конечностей. Состояние остальных уточняется. Все находятся сейчас в медучреждении.

фото с места ЧП.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU