Кто из липчан останется без воды и электричества 5 августа

4 Авг. 12:55 2019-08-04T12:57:34+03:00

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Из-за проведения плановых работ на сетях и ремонта оборудования в понедельник ,5 августа, без электричества останется часть липчан. Список улиц и домов, которые попадают в этот раз под ограничения ниже.

С 09:00 до 17:00 без электроэнергии: улицы Гришина, 4; М. Расковой, 13 а, 15, 16, 17; Фестивальная, 1, 2, 4; М. Расковой, 13, 18.

С 09:00 до 16:00: улицы Железногорская; Патриотическая; Добровская; Варшавская; Бурлакова; Постышева; Зорге; Олимпийская; Писарева.

С 13:00 до 17:00: улицы Сырская, Буденного, Индустриальная.

Также в пресс-службе АО «ЛГЭК» сообщают об отключении электричества в домах частного сектора 5 августа с 13:00 до 17:00 на улицах Сырская и Индустриальная;

С 5 по 6 августа с 09:00 до 16:00 не будет электроэнергии в жилых домах частного сектора: ул. М. Расковой, 13, 13а, 15, 17; ул. Гришина, 2, 4; ул. Фестивальная, 1, 2, 3, 4, 5;

С 5 по 7 августа в это же время под отключения попадут: ул. Бурлакова, ул. Варшавская, ул. Зорге, ул. Добровская, ул. Патриотическая.

Без холодной воды в понедельник с 10:00 до 16:00 останутся: дома по улице Юношеская, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41.

Также подача воды будет прекращена следующим потребителям:

- ул. Московская, 111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; проезд Кувшинова,7, 10.

Подвоз воды: по заявкам жителей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 075 и 236- 075.

ИСТОЧНИК KP.RU