2019-08-05T08:46:48+03:00
Происшествия

За день в Липецке поймали двух велосипедных воров

Один велосипед пропал в районе Универсального проезда, второй – на улице Гагарина
Лия МУРАДЬЯН
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Две кражи велосипедов раскрыли в ЛипецкеДве кражи велосипедов раскрыли в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В прошедшее воскресенье, 4 августа, в Липецке поймали сразу двух велосипедных воров. Последняя кража произошла в ночь со 2 на 3 августа. В полицию заявил 37-летний мужчина, он рассказал, что велосипед пропал из помещения организации на Университетском проезде. Вора вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемый 40-летний безработный липчанин.

Также раскрыли кражу велосипеда, которая произошла еще 22 июня. Тогда двухколесный транспорт украли у 37-летней женщины из подъезда дома на улице Гагарина. Вором оказался 38-летний безработный и судимый мужчина.

Кроме этого за те же сутки в области раскрыли еще две квартирные кражи в Ельце и в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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