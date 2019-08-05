В Липецке девушка вышла на прогулку и пропала

5 Авг. 09:09 2019-08-05T09:09:09+03:00

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В Липецке полиция, волонтеры и родственники ищу пропавшую без вести девушку. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 24-летняя Мартынова Алена Алексеевна пропала в субботу, 3 августа, днем. Девушка вышла из дома на прогулку и больше не вернулась. Последний раз Алену видели в 13.00. С тех пор о месте ее нахождения ничего неизвестно.

Приметы Алены: рост 165 см., худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка короткая.

Была одета: черная джинсовая куртка, укороченные штаны черного цвета и белые сандалии.

Волонтеры уточняют, что девушка нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

Просьба ко всем, кто видел девушку после исчезновения, знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU