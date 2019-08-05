2019-08-05T09:33:27+03:00
Происшествия

Пожар под Липецком, где погиб пенсионер и пострадали дети, мог начаться из-за курения в постели

По факту ЧП в Воловском районе идет доследственная проверка
Лия МУРАДЬЯН
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Предварительная причина - неосторожное обращение с огнемПредварительная причина - неосторожное обращение с огнемФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецкой области по факту пожара в частном доме, где погиб человек и пострадали дети началась доследственная проверка. Напомним, трагический пожар произошел в воскресенье утром, 3 августа, в селе Воронцовка Воловского района. На момент ЧП в доме находилась семья: дедушка с бабушкой 61 и 60 лет, а также их 23-летняя дочь и две ее детей двух и трех лет.

По данным следствия, дедушка погиб от отравления угарным газом и термических ожогов. Его супруга, их дочь и маленькие дети сейчас находятся в больнице с ожогами разной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следствие полагает, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, в том числе курение в постели. Точную причину возгорания назовут после пожарно-технической экспертизы. Сейчас следователи опрашивают родственников и соседей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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