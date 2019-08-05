Судимая за убийство липчанка получила срок за угрозу убить свою дочь
В Липецке осудили по статье «угроза убийством» 45-летнюю женщину. Согласно материалам дела, пьяная мать обхватила за шею дочку и начала душить. Девушка вырвалась, но мама схватила электрочайник и ударила им дочь по голове. После чего неадекватная мать взяла нож, замахнулась на своего ребенка и закричала, что убьет.
Ситуация усугублялась тем, что женщина ранее отсидела за убийство, поэтому ее угрозы выглядели вполне реально и дочка написала заявление. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде женщина во всем созналась. Суд учел прошлые «заслуги», в итоге буйная дама по части 1 статьи 119 УК получила год условно, с испытательным сроком 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU