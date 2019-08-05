В Липецке клептоман крал из магазинов корзины для товара

5 Авг. 10:23 2019-08-05T10:23:12+03:00

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В Липецке 44-летнего мужчину признали виновным в кражах из магазинов. При этом подсудимый крал не продукты или другой ценный товар, а многофункциональные корзины в сетевых магазинах.

Только в январе житель Липецка выкрал 4 корзины для продуктов из одного и того же магазина на улице Бачурина. Еще несколько корзин он похитил через день после набега на первую точку. Каждый раз ему удавалось уйти с корзиной из магазина незамеченным.

На суде клептоман во всем сознался и искренне раскаялся, но емкости для товара к тому времени уже успел куда-то деть. В итоге его признали виновным по 4 эпизодам кражи. По данным пресс-службы прокуратуры, суд приговорил его к одному году в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU