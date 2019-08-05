Липчане жалуются на неработающий светофор на оживленном перекрестке

5 Авг. 12:08 2019-08-05T12:08:01+03:00

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На оживленном перекрестке Липецка сломался светофор. Как сообщают автомобилисты, светофор не работает уже с вечера воскресенье, 4 августа. Но если вечер выходного дня участники дорожного движения как-то перетерпели. То в понедельник в утренние «часы пик», поломка привела к транспортному коллапсу, и без того загруженный перекресток стал в огромной пробке.

Сломанный светофор принес массу проблем участникам дорожного движения. Без техники и регулировщика водители не могут благополучно разъехаться на и без того сложной дорожной развязке. Недовольные ситуацией автомобилисты выкладывают фото пробки и светофора в соцсети. Что именно произошло со светофором и когда его наладят, пока неизвестно. А пока водителям стоит быть внимательней на дороге, во избежании ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU