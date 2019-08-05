Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

5 Авг. 15:37 2019-08-05T15:40:16+03:00

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Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о надвигающейся непогоде. По данным Росгидрометцентра, погода в Липецке испортится в ближайшие 1-3 часа 5 августа. В это время в городе ожидается усиление северо-западного ветра, порывы ветра могут достигать 17 м/с. В некоторых районах пройдет дождь.

Аналогичную погоду с сильным ветром и осадками обещают и во вторник, 6 августа. В этот день ветер будет дуть западный, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 16 метров в секунду. Ночью существенно похолодает – 5-7 градусов, а днем температура воздуха не поднимется выше отметки в +22°С. Атмосферное давление низкое в пределах 737 мм ртутного столба.

Согласно долгосрочному прогнозу, осадки не обещают только в среду, все остальные дни в регионе дожди, к выходным обещают грозы. Существенного повышения температуры в близлежащие дни синоптики не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU