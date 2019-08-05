2019-08-05T15:40:16+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Погода резко испортится в ближайшие 1-3 часа
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Погода испортится в ближайшие часыПогода испортится в ближайшие часыФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о надвигающейся непогоде. По данным Росгидрометцентра, погода в Липецке испортится в ближайшие 1-3 часа 5 августа. В это время в городе ожидается усиление северо-западного ветра, порывы ветра могут достигать 17 м/с. В некоторых районах пройдет дождь.

Аналогичную погоду с сильным ветром и осадками обещают и во вторник, 6 августа. В этот день ветер будет дуть западный, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 16 метров в секунду. Ночью существенно похолодает – 5-7 градусов, а днем температура воздуха не поднимется выше отметки в +22°С. Атмосферное давление низкое в пределах 737 мм ртутного столба.

Согласно долгосрочному прогнозу, осадки не обещают только в среду, все остальные дни в регионе дожди, к выходным обещают грозы. Существенного повышения температуры в близлежащие дни синоптики не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу на Сырском Руднике отключат свет, а на Соколе - воду
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет