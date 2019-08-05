2019-08-05T16:10:34+03:00
Общество

Под Липецком открыли мемориальную доску в память о погибшем спецназовце

Родственники и сослуживцы почтили память Сергея Дашкова минутой молчания [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком открыли мемориальную доску в память о погибшем спецназовцеПод Липецком открыли мемориальную доску в память о погибшем спецназовцеФото: Предоставлено Росгвардией
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В Грязях открыли мемориальную доску в память участника боевых действий на Северном Кавказе, майора Сергея Дашкова, погибшего при исполнении воинского долга в Чечне.

На митинг пришли родственники и сослуживцы Сергея Дашкова, руководство и личный состав Управления Росгвардии по Липецкой области, руководство Грязинского района, а также воспитанники кадетских классов и военно-патриотических клубов.

Под Липецком открыли мемориальную доску в память о погибшем спецназовце Фото: Предоставлено Росгвардией

Под Липецком открыли мемориальную доску в память о погибшем спецназовцеФото: Предоставлено Росгвардией

В ходе торжественной церемонии собравшиеся почтили память Сергея Дашкова минутой молчания. Почетный караул отдал воинские почести троекратным салютом. Завершилось мероприятие возложением цветов и торжественным военным маршем, посвященным памяти боевого офицера.

- Короткая, но яркая жизнь, прожитая майором Сергеем Дашковым, будет служить примером мужества и патриотизма тем, кто уже посвятил или хочет посвятить себя беззаветному служению своему народу, своей Отчизне. Светлая память о нём останется в сердцах всех, кто его знал, - отметил заместитель командующего Центрального округа войск Национальной гвардии России генерал – майор Сергей Лигус.

Под Липецком открыли мемориальную доску в память о погибшем спецназовце Фото: Предоставлено Росгвардией

Под Липецком открыли мемориальную доску в память о погибшем спецназовцеФото: Предоставлено Росгвардией

ИСТОЧНИК KP.RU

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