2019-08-05T17:10:02+03:00
Общество

Сбербанк возобновил выдачу образовательных кредитов

Решение о возобновлении программы образовательного кредитования с государственной поддержкой приняли Сбербанк и Министерство науки
Поделиться:
фото: предоставлено рекламодателем.фото: предоставлено рекламодателем.
Изменить размер текста:

С 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке, на текущий момент не превышающей 9%.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения и еще три месяца, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет, при этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно.

Оформить образовательный кредит можно в отделениях Сбербанка, предоставив паспорт, договор с учебным заведением о платном образовании и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.

Ранее Сбербанк уже участвовал в программе образовательного кредитования с государственной поддержкой и продолжил данный проект в поддержку сферы образования и потребностей молодежного клиентского сегмента.

- Мы стремимся поддержать наших клиентов в решении важных жизненных вопросов, таких как получение высшего образования в ведущих образовательных учреждениях страны. Льготный образовательный кредит действительно востребованный продукт, благодаря ему ежегодно приступали к обучению более 3500 клиентов. Мы надеемся, что образовательный кредит с льготной ставкой и гибкой системой погашения позволит студентам выбирать ВУЗ не из принципа финансовой доступности, а по призванию и интересу, - рассказал директор дивизиона «Занять и Сберегать» ПАО Сбербанк Сергей Широков.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет