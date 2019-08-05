2019-08-05T19:42:38+03:00
Общество

Работа с молодёжью в Липецкой области выходит на новый уровень

Подписано соглашение о сотрудничестве между Росмолодежью и администрацией региона
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Перспективы развития молодёжной политики в Липецкой области обсудили врио главы региона Игорь Артамонов и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев. Встреча состоялась в администрации региона.

Игорь Артамонов рассказал о новых подходах региональной власти в работе с молодёжью. В свою очередь руководитель Росмолодёжи отметил положительные результаты деятельности администрации в этом направлении.

«На наш взгляд, за последние несколько месяцев в Липецкой области серьёзно изменился подход к работе с молодёжью. Для нас это очень важно. Надеюсь, что в рамках наших дальнейших взаимоотношений мы ещё более эффективно будем работать на благо молодёжи России и Липецкой области», – прокомментировал Александр Бугаев.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Федеральным агентством по делам молодёжи и администрацией Липецкой области.

«Мы очень рассчитываем на оказание содействия в проведении форумной политики, на поддержку волонтёрства. Мы хотим, чтобы наш субъект всегда привлекался первым в различных молодёжных инициативах. У нас есть большие амбиции – войти в число лидеров среди регионов, которые активно работают с молодёжью. Мы рассчитываем этого добиться за пару лет», – подытожил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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