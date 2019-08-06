На трассе под Липецком столкнулись 8 автомобилей и грузовик

6 Авг. 09:05 2019-08-06T10:54:44+03:00

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Накануне вечером, 5 августа, под Липецком произошла массовая авария. На Грязинском шоссе в районе остановки "Алгофабрика" столкнулись 8 автомобилей и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России. Как произошло ДТП и что стало его причиной, выясняют автоинспекторы. Информация о пострадавших уточняется.

По словам очевидцев, больше всех пострадали две легковушки, которые врезались лоб в лоб. У обеих машин разбит передний бампер. Рядом с ними - грузовик. У него также пострадала передняя часть. За грузовиком еще один автомобиль. Машина разбита. Остальные автомобили тоже повреждены.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Так вы сохраните не только машину, но и жизнь - свою, близких и других участников движения.

Под Липецком столкнулись 3 легковушки и грузовик.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU