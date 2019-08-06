У 40-летней липчанки угнали "МАЗ"

6 Авг. 09:20 2019-08-06T09:22:06+03:00

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В минувший понедельник, 5 августа, в отдел полиции Липецка обратилась 40-летняя женщина. В заявлении она указала, что от дома по улице Поселковой в районе Сырского Рудника кто-то угнал ее "МАЗ". Произошло это в ночь с 4 на 5 августа. Позже машину обнаружили на улице Ангарской в исправном состоянии. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 20-летний липчанин.

Кстати, за прошедшие сутки раскрыто 2 преступления. Одно из них - угон "ВАЗа-2105". Автомобиль пропал в прошедшее воскресенье, 4 августа, от дома в садоводческом товариществе. Об этом владелец машины сообщил сотрудникам полиции. Оказалось, что машину угнал неработающий 34-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU