По заявке у липчан заберут крупногабартиный мусор

6 Авг. 09:48 2019-08-06T09:57:41+03:00

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Жители частного сектора Липецка могут договориться о вывозе крупногабаритных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Для этого липчанам нужно оставить соответствующие заявки. Их принимают по телефонам 56-90-50 добавочный 205 и 33-11-29. Так, спецмашина в определенные дни будет подъезжать по адресу и забирать мусор.

Напомним, что в Липецке планируют перестроить 300 контейнерных площадок. На месте старых мусорных баков появятся евроконтейнеры, сделанные из прочного пластика, с ручками и на колесиках. Объем таких контейнеров в полтора раза больше, чем у старых металлических баков. Для модернизации контейнерных площадок под евроконтейнеры власти выделили 20 млн. рублей. Также в областном центре меняют технику. В городе появились бесшумные мусоровозы.

ИСТОЧНИК KP.RU