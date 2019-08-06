6 Авг. 10:25 2019-08-06T10:28:10+03:00

В Липецке столкнулись "Рено" и "Шевроле": иномарки чуть не снесли пешехода Фото: скрин с видео

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Серьезная авария произошла в прошедший понедельник, 5 августа, в Липецке. На пересечении улиц Папина и Доватора столкнулись легковушки. Как сообщили очевидцы, это были такси "Рено" и "Шевроле". Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как водитель такси начал поворачивать с улицы Папина на Доватора. В этот момент по Папина ехала вторая иномарка. Машины врезались лоб в лоб. От удара автомобили вынесло на тротуар, где стоял прохожий. Пешеход чудом не пострадал. Увидев, что на него летят машины, от тут же отбежал в сторону. Если бы он замешкался хоть на секунду, все могло быть иначе.

Как стало известно "КП-Липецк", в аварии пострадали люди. Информация уточняется.

В Липецке столкнулись "Рено" и "Шевроле": иномарки чуть не снесли пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU