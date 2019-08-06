2019-08-06T11:31:47+03:00
Происшествия

В ДТП с 8 машинами и грузовиком пострадали двое водителей

Липчан доставили в больницу [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария на Грязинской трассе, где столкнулись 8 машин и грузовикАвария на Грязинской трассе, где столкнулись 8 машин и грузовикФото: скрин с видео
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 482 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 3 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 36 человек во время движения не пристегнулись. 1 207 раз водители превысили скорость. Произошло 34 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Однако, случились ДТП, в которых участники движения получили травмы. Так, в минувший понедельник, 5 августа, на улице Папина столкнулись "Ренo" и "Шевроле". По предварительным данным, правила проигнорировал 26-летний водитель первой иномарки. Он нарушил очередность проезда. Машины столкнулись лoб в лоб. Oба водителя получили травмы. Кстати, от удара легковушки вынесло на тротуар, где они чуть не сбили пешехода. Кульминационный момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. Ролик можно посмотреть здесь.

В тот же вечер на Грязинском шоссе произошла массовая авария. В районе остановки "Аглофабрика" столкнулись грузовик и 8 машин. Так, 25-летний водитель "Шакси" врезался в "Нисан", УАЗ, "Рено", "Москвич", а затем собрал стоящие рядом "Фoрд", ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Водителей "Мoсквича" и "Рено" доставили в больницу. Последствия аварии попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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