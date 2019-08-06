Утренняя авария парализовала движение на трассе под Липецком
Серьезная авария произошла этим утром, 6 августа, в Задонском районе Липецкой области. Там неподалеку от села Донское около 6 утра столкнулись два легковых автомобиля.
В ДТП пострадали люди. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД и «Скорую помощь».
ДТП у Галичьей горы.
По словам очевидцев, один из участников ДТП выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, но не рассчитал расстояние до встречной машины. Непродуманный маневр и стал причиной аварии. Что произошло на самом деле, и кто стал виновником столкновения, разбирались на месте автоинспекторы.
Разбитые машины перегородили полосу движения в сторону Липецка. На место подогнали два эвакуатора, чтобы увезти искореженные автомобили и освободить трассу.
ИСТОЧНИК KP.RU