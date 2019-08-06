Утренняя авария парализовала движение на трассе под Липецком

6 Авг. 11:42 2019-08-06T11:42:07+03:00

Две легковушки не разъехались на трассе в Задонском районе [видео]

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Серьезная авария произошла этим утром, 6 августа, в Задонском районе Липецкой области. Там неподалеку от села Донское около 6 утра столкнулись два легковых автомобиля.

В ДТП пострадали люди. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД и «Скорую помощь».

ДТП у Галичьей горы.

По словам очевидцев, один из участников ДТП выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, но не рассчитал расстояние до встречной машины. Непродуманный маневр и стал причиной аварии. Что произошло на самом деле, и кто стал виновником столкновения, разбирались на месте автоинспекторы.

Разбитые машины перегородили полосу движения в сторону Липецка. На место подогнали два эвакуатора, чтобы увезти искореженные автомобили и освободить трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU