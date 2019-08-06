2019-08-06T12:26:21+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить живодера, который убил собаку на глазах у детей

За жестокое обращение мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Живодеру грозит срокЖиводеру грозит срокФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали дикий случай жестокого обращения с беззащитными животными, который произошел в Добринском районе. Согласно материалам дела, пьяный глава семейства решил проучить собаку, которая сидела на цепи во дворе частного дома.

Все произошло в тот момент, когда в том же дворе играли дети живодера. Несчастное животное чем-то не угодило пьяному хозяину, и тот принялся жестоко избивать привязанную к будке собаку. Бил долго и жестоко, по морде, грудной клетке и туловищу. Собака скулила, но садист не останавливался. После 20 ударов, животное перестало подавать признаки жизнь. За всем чудовищным действием наблюдали шокированные происходящим и ревущие от страха дети.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, живодеру вменили часть 2 статьи 245 УК – жестокое обращение с животным с целью причинить боль, повлекшее смерть. Дело передают в суд, садисту грозит минимум штраф до 300 тыс. р., максимум – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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